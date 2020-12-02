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02 декабря 2020 года 15:36
Акции Норникеля могут обновить исторический максимум - "Велес Капитал"
Акции "Норильского никеля" могут обновить исторический максимум при должной поддержке внешнего фона и цен на никель, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Акции "Норникеля" продолжают рост после проведения Дня инвестора и поднялись к максимумам с конца мая. Бумаги находятся у важного среднесрочного сопротивления 22850 руб., а также недалеко от исторического максимума 23656 руб., что создает повышенные риски нисходящей коррекции, - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. - Пока акции, однако, остаются выше 20750 руб. среднесрочный тренд по ним остается восходящим, а при должной поддержке внешнего фона и цен на никель котировки вполне могут вскоре пойти и на обновление исторического максимума. В краткосрочном периоде ближайшая важная поддержка расположена у 21500 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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