Акции Сбербанка могут показать опережающую рынок динамику котировок в ближайшие месяцы - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Сбербанка могут показать опережающую рынок динамику котировок в ближайшие месяцы, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Соотношение цен акций ГМК "Норильский никель" и Сбербанка с 2007 года имеет примерно 3-4-летние циклы, которые связаны с российским экономическим циклом. Примерно полгода назад акции Норникеля достигли своего циклического пика относительно Сбербанка, что совпало с коронакризисом. Мы считаем, что российская экономика продемонстрирует значительное восстановление в 2021 году. Это означает, что акции Сбербанка могут показать опережающую динамику в ближайшие месяцы. В отношении акций обеих компаний мы подтверждаем наш позитивный взгляд", - отмечают эксперты инвестбанка.

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