Рубль вряд ли существенно укрепится в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль вряд ли существенно укрепится в ближайшие дни, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Утром в среду фьючерсы на американские индексы консолидировались, среди валют развивающихся стран нет единой динамики. Тем временем рубль, который во вторник укреплялся к доллару США слабее схожих валютами из-за нефти, сегодня наверстывает упущенное, курс доллара опустился до 75,6 руб. При этом мы не ждем существенного укрепления в ближайшие дни, хотя позитивный настрой, вероятно, сохранится", - отмечают эксперты банка.

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