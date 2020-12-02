Рубль может вырасти до 75,5 руб./$1 в среду - "ЛОКО-Инвест"

Курс рубля может показать умеренный рост до 75,5 руб./$1 в среду, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Более уверенный рост рубля, вероятно, сдерживается слабостью цен на нефть. Но здесь какого-то устойчивого негатива мы не ждем, поэтому поддержка с этой стороны вернется дополнительно к скорому сезонному улучшению платежного баланса", - пишет Полевой.

Пока рубль ведет себя довольно сдержанно, но стабилизация курса на текущих уровнях уже заставила сокращать излишне негативные ставки: чистая спекулятивная позиция в рубле на 24 ноября сократилась с минус 25% до минус 19% от общего числа открытых позиций, подросло и абсолютное число "лонгов", констатирует эксперт.

"По-прежнему видим потенциал для дальнейшего роста рубля, но до конца текущего года вряд ли стоит ждать очень больших движений, в том числе и потому, что с приближением католического Рождества нерезиденты могут быть менее активными. Поэтому прогноз 75 руб./$1 на конец года сохраняем. В среду же вполне допускаем умеренный рост рубля до 75,5 руб./$1", - указывает Полевой.

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