Риски снижения котировок золота до $1700/унцию актуальны - BCS Express

Котировки золота могут возобновить снижение вплоть до $1700 за тройскую унцию, говорится в комментарии BCS Express.

"Золото понижается в пределах 0,5% после существенного отскока в область сопротивления $1820 за унцию. Восстановление котировок после тестирования верхней границы области торможения $1770-1750 рассматривается в качестве технической коррекции к фундаментальному падению на фоне исчерпания защитной природы инструмента. Таким образом, риски возобновления снижения вплоть до $1700 все еще актуальны", - пишет эксперт Михаил Зельцер.

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