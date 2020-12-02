Индекс Мосбиржи может показать нейтральное начало торгов в среду - BCS Express

Индекс Мосбиржи может показать нейтральное начало торгов в среду при сложившемся умеренно негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Среднесрочная техническая картина по индексу пока по-прежнему не меняется (в качестве целей восходящего движения определяется район 3225-3245 пунктов), указывает аналитик.

Слабость USD - классический фактор поддержки цен на сырьевые товары, что позитивно и для российского фондового рынка, отмечает Карпунин. "Например, цены на алюминий сейчас уже около $2070, а в рублях стоимость тонны переписала исторические максимумы. Это мощный фактор поддержки акций "РУСАЛ", которые накануне выросли на 3% и приблизились к максимумам года, - пишет эксперт BCS Express. - Также отмечу и перспективы сохранения дальнейшей восходящей динамики в бумагах En+, подскочивших во вторник на 4,3%".

Аналитик констатирует, что в целом сектор металлургии был во вторник среди лидеров - отраслевой индекс вырос на 2,5%. Львиную долю этого подъема обеспечили золотодобывающие компании.

"Цены на золото после достижения целевых ориентиров в районе $1750-1770 отскочили наверх и вернулись выше $1800. В это же время подскочили бумаги Petropavlovsk (+9,4%), Polymetal (+5,2%), "Полюса" (+2,2%). На мой взгляд, рост цен на драгметаллы не является устойчивым. По золоту мощной зоной сопротивления выступает район $1845-1850. Уже в ближайшей перспективе фаза отскока может начать тормозить и установленные недавно минимумы будут вновь протестированы. Соответственно, и локальная волна роста в акциях золотодобывающих компаний может быть кратковременной", - предупреждает аналитик.

Среди "голубых фишек" явно выделяются обыкновенные акции Сбербанка, указывает Карпунин. Во вторник на повышенных оборотах они поднялись на 4,5% и вышли на уровни, которые были до обвала в феврале-марте. "Инвесторы позитивно оценивают представленную на этой неделе стратегию компании до 2023 г. Ближайшие технические ориентиры по бумагам смещаются в сторону 267-270 руб. Это на 2,3-3,5% выше текущих отметок, - отмечает эксперт. - На фоне высокого спроса со стороны крупных инвесторов привилегированные акции Сбербанка могут еще некоторое время отставать от обыкновенных. Соотношение цены АО/АП за два месяца притоков поднялось с 1,03 до более справедливых 1,11".

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