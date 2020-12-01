Индекс РТС до конца недели может преодолеть отметку в 1350 п. - "Фридом Финанс"

Индекс РТС до конца недели может превысить уровень в 1350 п., а индекс Мосбиржи, скорее всего, не выйдет из диапазона 3130-3180 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Позитив вернулся на фондовые площадки во вторник, - пишет эксперт. - Драйвером для всех ключевых рынков служат новости о вакцине: Pfizer подала заявку на регистрацию препарата в европейские органы по надзору. Накануне Moderna сделала то же самое, параллельно отправив заявку в американскую FDA. От 1% до 2% прибавляют основные индексы США и Европы. Азия закрыла сессию в зеленой зоне. Индекс на акции развивающихся стран MSCI Emerging markets демонстрирует уверенный спрос на бумаги, отрастая более чем на 1,5%".

Российский РТС движется в унисон с зарубежными индексами, констатирует Емельянов. За сессию индикатор прибавлял 2% и зафиксировался к вечеру выше 1300 пунктов. Максимум дня лежит чуть выше 1310 пунктов. "На рынке сильны "бычьи" настроения, и до конца этой недели мы можем увидеть поход выше 1350 пунктов. Данная высота так и не была взята в последние месяцы. Рынок затормозил всего в нескольких пунктах от летних пиков", - указывает аналитик инвесткомпании.

Индекс Мосбиржи растет в пределах 1,5%. Сегодня рынок тестировал отметку 3160 пунктов впервые с конца января, то есть движется все дальше от уровней начала пандемии. "Пока мы не наблюдаем симптомов перегрева рынка, однако до конца недели индекс может затормозиться вблизи текущих значений, колеблясь в диапазоне 3130-3180 пунктов. В среду возможно движение в верхней части данного коридора", - полагает Емельянов.

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