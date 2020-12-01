Евро, вероятно, снизится к доллару, но останется в границах 1,16-1,20 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Пара EUR/USD, вероятно, снизится от верхней границы диапазона 1,16-1,20, но останется в его пределах, сообщается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Возврат Казначейства США к активному наращиванию долга (на прошлой неделе были размещены облигации на рекордные $154 млрд) способен поддержать курс доллара США, что в краткосрочной перспективе приведет к уменьшению ликвидности в банковской системе, отмечают эксперты.

Также аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обращают внимание, что в декабре на курс евро могут негативно повлиять итоги заседаний ЕЦБ и ФРС США. "Ожидается, что ЕЦБ увеличит объем программы "печатного станка" на €500 млрд, в то время как Федрезерв может лишь объявить о планах изменения структуры покупок на баланс в пользу более долгосрочных бумаг", - указывают они.

Ключевым риском, по мнению экспертов, остается Брекзит. "ЕС и Великобритания до сих пор не могут договориться о торговом соглашении. Мы по-прежнему полагаем, что в случае провала переговоров обе валюты - фунт стерлингов и евро - могут заметно ослабнуть", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.