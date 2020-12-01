Акции Северстали могут вырасти на 25-30% за год - "Финам"

Акции "Северстали" могут вырасти к концу 2021-началу 2022 гг. на 25-30% и являются в настоящий момент одним из лучших вложений в инвестиционные портфели, считает аналитик отдела анализа рынка акций "Финама" Алексей Калачев.

Как говорится в комментарии эксперта, бумаги показывают очень хорошую ценовую динамику на протяжении достаточно длительного времени, несмотря на кратковременные провалы, а также обеспечивают неплохую дивидендную доходность.

"В целом, несмотря на общее снижение, спрогнозировав динамику показателей на будущие периоды и в сравнении с аналогичными компаниями сектора, я полагаю, что акции "Северстали" имеют потенциал роста к концу 2021-началу 2022 гг. порядка 25-30%. То есть они могут выйти примерно на уровень 1400-1500 рублей за акцию", - указывает Калачев.

Эксперт также отмечает, что металлургический сектор достаточно цикличен. "Когда рынки еще более-менее держались и продолжали расти, металлургия показывала цикл спада, уже начиная с 2018 года, когда ухудшились торговые отношения между США и Китаем. В текущий момент, несмотря на рост пандемии, неясности с выборами президента США и дальнейшей динамикой торговых отношений, металлургический сектор показывал опережающий рост, как бы задавая вектор на будущее состояние экономики", - пишет Калачев.

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