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01 декабря 2020 года 16:15

Рублю в настоящий момент важны стабильность нефти и спрос на риск в мире - "Открытие Брокер"

Рублю в настоящий момент важны стабильность нефти и спрос на риск в мире, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль во вторник укреплял свои позиции на фоне стабильной нефти и небольшой слабости доллара, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Ставки MosPrime остались на день на уровне 4,43%, на неделю выросли до 4,50%, до 4,70% на месяц. Ставки явно реагируют на рост инфляционных ожиданий, указывает Кочетков.

"Большинство макроэкономических прогнозов пока предполагают умеренную инфляцию в ноябре, но данные Росстата указывают, что она может "разогреться" до 4,4-4,5%. В декабре ситуация с ценами вряд ли будет лучше, так как это традиционный месяц, когда возрастает ценовое давление. Впрочем, для рубля на текущий момент важна стабильность нефти и спрос на риск в мире. От ФРС и ЕЦБ ждут расширения стимулов, что неизбежно выливается в покупку активов развивающихся стран", - пишет эксперт "Открытие Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА


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