Вероятна умеренная динамика индексов на рынке акций США в декабре - BCS Express

Вероятна умеренная динамика индексов на рынке акций США в декабре текущего года, считает эксперт BCS Express Константин Карпов.

Как сообщается в комментарии, согласно статистической концепции "регрессии к среднему", в декабре текущего года можно ожидать более умеренной динамики американского рынка (например, среднемесячная доходность индекса S&P 500 в период с 1980 по 2019 гг. была всего +0,67%; в ноябре индекс в среднем прибавлял 1,48%; в декабре - 1,11%).

"Стремительный рост рынка в ноябре по этой концепции может даже стать предвестником коррекции рынка. Сейчас явных поводов для этого не наблюдается, - пишет Карпов. - Более того, как правило, к концу года, топ-менеджеры компаний стараются улучшить операционные результаты бизнеса, а управляющие фондов пытаются показать позитивную доходность по портфелям для получения разнообразных бонусов и поощрений, что нередко приводит к двум интересным тенденциям. Во-первых, акции, продемонстрировавшие рост с начала года, обычно продолжают оптимистичную динамику. Во-вторых, аутсайдеры года могут оказаться под бoльшим давлением из-за продаж в портфелях инвесторов с целью снижения налогооблагаемой базы. Разумеется, это не закономерность, а общий возможный паттерн поведения инвесторов на рынке, который будет корректироваться и зависеть от поступающих важных новостей и событий".

Эксперт также отмечает, что индекс Dow Jones вырос в ноябре текущего года на 11,8% - лучший результат за месяц с января 1987 г. Индексы S&P500 и Nasdaq Composite прибавили 10,8% и 9,3% соответственно. А индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в ноябре показал прирост на 18% - лучший месяц за всю историю бенчмарка. Поводом для столь сильных результатов американского рынка стала совокупность сразу нескольких позитивных драйверов, указывает Карпов: выборы президента в США, вакцина от COVID-19, День благодарения.

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