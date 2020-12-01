S&P 500, скорее всего, будет склонен к росту во вторник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет склонен к росту во вторник и проведет торговую сессию в диапазоне 3620-3670 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения. Состояния перекупленности и дивергенций по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует, - пишет аналитик Михаил Денисламов. - Для уверенного развития "бычьего" тренда индексу широкого рынка необходимо преодолеть сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия. Ближайшая поддержка для S&P500 располагается на уровне 3585 пунктов".

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