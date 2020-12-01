ITI Capital рекомендует увеличить вложения в акции международных нефтегазовых компаний

Аналитики ITI Capital рекомендуют увеличить вложения в акции международных нефтегазовых компаний, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Наша идея на прошлой неделе заключалась в том, чтобы отыграть ротацию через акции американских нефтегазовых компаний, как наиболее недооцененных с точки зрения динамики их базового актива - нефти. Идея хорошо себя зарекомендовала, потенциал роста составляет по меньшей мере 20% в ближайшие три-четыре месяца. На прошлой неделе повышение цен на нефть замедлилось, а нефть Brent подорожала на 2,4% в преддверии заседания ОПЕК на этой неделе. Ожидания уже в цене, поэтому повышательный потенциал ограничен, но дальнейший рост может зависеть от темпов ротации, которые могут ускориться до конца года. Мы рекомендуем увеличить вложения в акции международных нефтегазовых компаний", - отмечают эксперты ITI Capital.

Стоимость нефти снижалась в понедельник утром, так как некоторые страны, в частности ОАЭ и Казахстан, выступают против продления соглашения о сокращении добычи, тогда как ключевые нефтедобытчики, в частности Россия и Саудовская Аравия, поддерживают его. Ирак и Нигерия пока не определились с позицией.

Волатильность рынка упала до уровня, предшествующего февралю, что, по мнению аналитиков, укрепляет надежды на ралли, из-за которого основные индексы обновили максимумы на этой неделе.

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