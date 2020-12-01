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01 декабря 2020 года 13:31
Оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года и окажет поддержку рублю - Совкомбанк
Оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года и окажет поддержку рублю, который в декабре будет торговаться в диапазоне 74-77 к доллару и 89-92 к евро, говорится в комментарии главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова. Накануне рубль ослаб к евро и доллару из-за ситуации на мировых рынках, отмечает Соколов. В пользу умеренного ослабления рубля выступает общемировое снижение интереса инвесторов к рисковым активам в рамках коррекции после бурного ралли последних недель. Так, цены на нефть Brent после роста до $49 за баррель перешли к снижению до $47. Кроме этого, в пользу снижения нефтяных котировок выступают некоторые разногласия среди стран ОПЕК+ относительно параметров сделки по ограничению нефтедобычи на 2021 год. Евро более уверенно растет к рублю, чем доллар из-за ослабления американской валюты на мировом рынке. По мнению эксперта банка, динамика курса рубля в целом соответствует динамике других валют развивающихся рынков. Так, в ноябре все валюты сопоставимых развивающихся рынков укрепились к доллару на 4-8% благодаря появлению эффективных вакцин от коронавируса и снижению политической неопределенности в США после прохождения выборов. Покупка активов развивающихся рынков является одной из главных инвестиционных идей на 2021 год, показал ежемесячный опрос международных портфельных управляющих, проведенный Bank of America. Рубль в ноябре укрепился к доллару на 4,4%. "Полагаем, что оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года, что будет оказывать поддержку рублю. Ожидаем, что российская валюта в декабре будет торговаться в диапазоне 74-77 к доллару и 89-92 к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу года. Сдерживать укрепление рубля будет слабость мировой экономики в четвертом квартале из-за второй волны COVID-19 и сезонность текущего счета платежного баланса России, в том числе из-за крупных выплат по внешнему долгу", - прогнозирует Соколов. Главный экономист Совкомбанка в первом квартале 2021 года ожидает укрепления курса рубля до 70-75 к доллару и 85-89 к евро благодаря сезонно крепкому текущему счету, ожидаемой массовой вакцинации от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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