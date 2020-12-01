BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи от уровня 133 руб

BCS Express 1 декабря 2020 года закрыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" от уровня 133 руб. с целью 155 руб. на срок до 6 месяцев", открытую 2 ноября 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров.

Доходность по идее за месяц составила 16,5%.

"Долгосрочный взгляд на акции компании остается позитивным. Инвестиционная идея может быть открыта вновь в случае коррекции котировок", - сообщается в комментарии BCS Express.

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