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01 декабря 2020 года 11:55
Тенденция увеличения доли акций с длинным временным горизонтом в портфелях может сохраниться - МКБ
Тенденция увеличения доли акций в портфелях инвесторов с длинным временным горизонтом может сохраниться, говорится в комментарии управляющего активами МКБ Инвестиции Михаила Поддубского. Эксперт отмечает, что при отсутствии роста ключевой ставки ЦБ логично ожидать сохранения ставок по депозитам и инструментам долгового рынка на текущих невысоких уровнях либо их умеренного снижения. "Сохранение мягкой ДКП в следующем году не отменяет тот факт, что потенциал дальнейшего снижения ставок видится ограниченным, следовательно, инвесторам в облигации не стоит рассчитывать на доходности, сопоставимые с результатами последних двух лет, - указывает Поддубский. - В то же время низкие ставки улучшают привлекательность рынка акций (на текущий момент ожидаемая дивидендная доходность индекса Мосбиржи превышает доходность ОФЗ на большей части кривой), и тенденция увеличения доли акций в портфелях инвесторов с длинным временным горизонтом может сохраняться". Эксперт напоминает, что на прошлой неделе состоялось выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором глава регулятора заявила, что "мягкая денежно-кредитная политика останется и в 2021 году, но, возможно, она будет оставаться и дольше". В настоящее время ключевая ставка в РФ составляет 4,25%, ЦБ оценивает диапазон нейтральной ставки на уровне 5-6%, и, согласно последним заявлениям Эльвиры Набиуллиной, в базовом сценарии ЦБ начнет переходить к нейтральной политике в середине трехлетнего цикла 2021-2023 гг., отмечает Поддубский. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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