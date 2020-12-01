Рубль в декабре, скорее всего, сможет удержаться на текущих уровнях - Росбанк

Рубль в декабре, скорее всего, сможет удержаться на текущих уровнях при относительно нейтральном внешнем фоне, говорится в комментарии Росбанка.

"Для рубля картина не выглядит однозначной, хотя налоговый период остался позади. В четверг Минфин озвучит свои планы по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила (или уже квази-бюджетного из-за роста цен на нефть сверх годовой отсечки для покупки валюты). В ноябре объем продажи валюты был понижен на 18 млрд руб. из-за ошибки прогнозирования месяцем ранее (в итоге составил 50 млрд руб.). В ноябре и декабре вероятность "положительной ошибки" сохраняется, но, по нашим оценкам, итоговый объем продажи валюты Минфином может составить до 40-45 млрд руб. (1.8-2.0 млрд руб. в день), что в совокупности с продажей валюты Банком России в объеме 4 млрд руб. в день при относительно нейтральном внешнем фоне сможет удержать рубль на текущих уровнях", - отмечают аналитики Росбанка.

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