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01 декабря 2020 года 11:26
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продавать акции Татнефти не ниже 490 руб
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продажа акций "Татнефти" не ниже 490 руб. с целью 450 руб. и стоп-лоссом 530 руб., отмечается в комментарии инвестбанка. "После 30%-го ралли нефтяных цен вероятно развитие коррекционного снижения. Считаем, что оптимизм по поводу вакцин чрезмерен. Применение вакцин не окажет существенного влияния на спрос на нефть до 2 полугодия 2021 года, согласно МЭА", - пишут эксперты инвестбанка. Аргументом в пользу продаж, по мнению аналитиков, является решение компании не выплачивать дивиденды за 3 кв. 2020 года. "Дивиденды за 3 кв. 2020 года не были объявлены из-за отсутствия решения Совета Директоров. Это не является нарушением дивидендной политики (не менее 50% прибыли за год), но рынок рассчитывал на неизменность ежеквартальной периодичности выплат. Участники рынка прогнозировали дивиденды в размере 6,3-12,6 руб./акция (доходность - 1,3%-2,5%)", - указывают аналитики "ВТБ Мои инвестиции". Также в комментарии подчеркивается, что "Татнефть" приняла решение не переводить около 20 месторождений на НДД в 2021 году. Ранее по этим месторождениям (около 19 млн тонн) компания получала льготу по выработанности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТАТНЕФТЬ-ИНВЕСТИДЕЯ
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