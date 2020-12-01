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01 декабря 2020 года 10:02
Шансов на закрепление рубля под отметкой 76 руб./$1 практически нет - "Алор Брокер"
Рубль может немного подрасти во вторник утром, но шансов на закрепление под отметкой 76 руб./$1 практически нет, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Рубль в первые часы торгов во вторник вполне может предпринять очередную попытку подрасти, но шансов на закрепление пары доллар/рубль под отметкой 76 руб./$1 практически нет, - считает главный аналитик компании Алексей Антонов. - С одной стороны, российскую валюту будет поддерживать слабеющий на мировой арене доллар, с другой - давить на него снижающаяся нефть. Стоит отметить, что в последнее время рубль более активно реагирует на изменение нефтяных цен, чем на динамику мирового валютного рынка". Пара евро/доллар с утра во вторник растет на четверть процента и близко подошла к отметке 1,20. Это не является сильным техническим сопротивлением, скорее, это больше психологический уровень, указывает Антонов, но преодолеть его с наскока может и не получиться. Если евро/доллар начнет корректироваться вниз, это станет еще одним неблагоприятным фактором для рубля, отмечает эксперт "Алор Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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