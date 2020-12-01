Шансов на закрепление рубля под отметкой 76 руб./$1 практически нет - "Алор Брокер"

Рубль может немного подрасти во вторник утром, но шансов на закрепление под отметкой 76 руб./$1 практически нет, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Рубль в первые часы торгов во вторник вполне может предпринять очередную попытку подрасти, но шансов на закрепление пары доллар/рубль под отметкой 76 руб./$1 практически нет, - считает главный аналитик компании Алексей Антонов. - С одной стороны, российскую валюту будет поддерживать слабеющий на мировой арене доллар, с другой - давить на него снижающаяся нефть. Стоит отметить, что в последнее время рубль более активно реагирует на изменение нефтяных цен, чем на динамику мирового валютного рынка".

Пара евро/доллар с утра во вторник растет на четверть процента и близко подошла к отметке 1,20. Это не является сильным техническим сопротивлением, скорее, это больше психологический уровень, указывает Антонов, но преодолеть его с наскока может и не получиться. Если евро/доллар начнет корректироваться вниз, это станет еще одним неблагоприятным фактором для рубля, отмечает эксперт "Алор Брокер".

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