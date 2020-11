BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Jacobs Engineering Group, Gentherm Inc., NVIDIA Corp., Cisco Systems Inc. и Alibaba Group Holding Ltd., говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на этой неделе мы включаем Jacobs Engineering Group. Компания является разработчиком проектов и решений в сфере аэрокосмической и ядерных отраслей, инфраструктуры и др. Мы отмечаем продолжение долгосрочного разворота бизнеса Jacobs, компания будет заключать новые контракты даже в условиях коронакризиса, - пишут эксперты. - Мы подтверждаем наш прогноз EPS компании на финансовый 2021 г. в размере $6,20 (на уровне ориентиров менеджмента) и устанавливаем оценку на финансовый 2022 г. на отметке $6,90. Мы повышаем целевую цену до $120 с $110, что предполагает подразумевает прогнозный P/E на финансовый 2021 г. на уровне 19,4х и потенциальную доходность 14% с учетом дивидендов.

Новичок в рейтинге - Gentherm. Это компания малой капитализации, разрабатывающая продукцию для обогрева и охлаждения для автомобильной продукции и других рынков. Акции Gentherm обгоняли широкий рынок за последние 3 месяца, прибавив 21% по сравнению с ростом S&P 500 на 5%. С фундаментальной точки зрения, указывают аналитики, по сравнению с игроками потребсектора акции торгуются с дисконтом.

Сохраняет место среди фаворитов NVidia, констатируют эксперты. Крупнейший производитель видеокарт завершил очередной чрезвычайно успешный квартал и показал сильные позиции в области центров обработки данных и видеоигр.

Удерживает позиции в топ-5 Cisco Systems. "Результаты одного из ключевых игроков на рынке сетевого оборудования за финансовый I квартал 2021 г. превзошли консенсус-прогнозы. Смена финансового директора согласуется со сменой направленности в ассортименте продукции и наборе решений компании", - отмечают эксперты инвесткомпании.

По-прежнему в лидерах топ-5 находится Alibaba, крупнейший китайский онлайн-ритэйлер. Число активных пользователей мобильного приложения в календарном II квартале увеличилось на 28 млн к/к до 874 млн.

