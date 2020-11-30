BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Московская биржа", X5 Retail, Сбербанк, "ФосАгро" и "НЛМК", говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на этой неделе мы включаем X5 Retail - ведущую российскую мультиформатную компанию современной розничной торговли. Бумаги Х5 входят в число краткосрочных фаворитов. Недавняя слабая динамика противоречит хорошим перспективам IV квартала 2020 г. Ритейлер опубликовал данные по LFL продажам, которые выросли на 9% г/г в ноябре и должны увеличиться на 12-13% в декабре. Рентабельность по EBITDA, как ожидается, составит около 8% по итогам 2020 г., превысив прогнозный средний уровень за три года (>7%). Мы считаем, что фундаментальный кейс начнет брать верх в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты.

Аналитики оставили в фаворитах "Московскую Биржу". "Мы ждем роста акций, принимая во внимание наш текущий взгляд на рынок", - указывают они.

Сохранился в топе и Сбербанк. "Акции стали локомотивом недавнего ралли, вызванного ростом аппетита к риску на фоне позитивных новостей о вакцинах и прошедших выборах в США, и, как всегда, выступили индикатором состояния экономики страны, - отмечают аналитики. - Мы прогнозируем дальнейший рост акций Сбербанка и ожидаем, что менеджмент озвучит привлекательные финансовые цели, а также углубится в банковский бизнес (где, однако, сталкивается с сокращением чистой процентной маржи) и в новые перспективы, предлагаемые экосистемой".

Эксперты также оставили "ФосАгро" в числе фаворитов по ряду причин. Во-первых, финансовые результаты за II полугодие 2020 г., по их мнению, должны оказаться сильными благодаря впечатляющему росту производства и улучшению ценовой конъюнктуры на рынках DAP/MAP. Во-вторых, цены на сырье остаются довольно низкими. Наконец, указывают эксперты, компания рекомендовала промежуточные дивиденды в размере 123 руб. на акцию, что может превратить ее в привлекательную дивидендную историю.

Акции российского металлургического холдинга "НЛМК" сохраняют позиции в топ-5. Недавний скачок экспортных цен на г/к прокат (+18% н/н до $610 FOB Черное море) крайне благоприятен для компании, которая более других аналогов ориентирована на экспорт, считают эксперты. Учитывая рост цен, бумага торгуется с мультипликатором 6,1x по M2M P/E - очень низкий уровень по сравнению с историческим средним (8-9x). "Таким образом, мы ожидаем опережающей динамики котировок в ближайшее время", - пишут эксперты.

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