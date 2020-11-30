BCS Express открыл торговую идею: покупать акции РусГидро от уровня 0,782 руб. с целью 0,858 руб

BCS Express открыл 30 ноября 2020 года торговую идею: покупать акции "РусГидро" от уровня 0,782 руб. с целью 0,858 руб. на срок до 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Константина Карпова. Потенциальная доходность сделки составляет до 9,7%.

"Главными драйверами котировок могут стать рост финансовых показателей по итогам 2020 г. и повышение дивидендов. Сокращение списаний прибыли на обесценение вводимых на Дальнем Востоке объектов может привести к дальнейшему росту выплат акционерам", - отмечает Карпов.

Компания нарастила выручку на 8,2% г/г. по итогам 9 месяцев 2020 г. Показатель EBITDA вырос на 28,6% г/г, что отражает рост эффективности, преимущественно из-за высокой выработки электроэнергии на ГЭС. Этому способствовала низкая база прошлого года, позитивная гидрологическая обстановка на ряде месторождений в этом году. В IV кв. 2020 г. повышенная водность может сохраниться на водохранилищах в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть, в совокупности с восстановлением цен на РСВ после прохождения острой фазы вызванных коронавирусом экономических ограничений, результаты за IV кв. 2020 г. также могут оказаться неплохими, указывает аналитик.

Также эксперт BCS Express обращает внимание на увеличение дивидендов. "Позитивная динамика с обесценением активов уже привела к запланированному повышению дивидендов. Бывший глава "РусГидро", еще в статусе гендиректора, сообщил, что по итогам 2020 г. компания увеличит дивиденды в 1,5 раза, до минимум 25 млрд руб. На телеконференции менеджмент подтвердил ориентир по дивидендам на уровне 5,8 коп. на акцию, что обеспечит около 7,4% форвардной доходности. Согласно дивидендной политике, компания платит минимум 50% от чистой прибыли по МСФО. Увеличение прибыли в дальнейшем из-за отсутствия списаний и роста доходов может привести к дальнейшему росту выплат акционерам, возможно, уже по итогам следующего года", - подчеркивает Карпов.

Аналитик обращает внимание и на техническую картину по акциям "РусГидро". "На фоне отчета и подтверждения планируемого повышения дивидендов акции преодолели сопротивление 0,78 руб. Сейчас идет проверка пробитого уровня в качестве поддержки, что создает неплохой технический момент для покупки", - пишет он.

Также эксперт BCS Express указывает на возможные риски:

- Ослабление рубля.

- Негативная гидрологическая обстановка на некоторых водохранилищах.

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