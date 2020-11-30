S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3600-3645 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3600-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За минувшую сессию картина не изменилась. Накануне индекс уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал роста присутствует, так как состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, - пишет аналитик Михаил Денисламов. - Для уверенного восходящего движения индексу широкого рынка необходимо преодолеть сопротивление в виде долгосрочной трендовой линии, пролегающей в области 3650-3655 пунктов".

Мировые фондовые площадки в понедельник демонстрируют преимущественно боковую динамику, отмечает эксперт инвестиционной компании. При этом Денисламов считает, что положительные факторы пока перевешивают негативные, но риски для рынка акций США сохраняются.

Акции циклических секторов (нефтегазовый, авиаперевозки и туризм), которые существенно выросли за ноябрь, могут перейти в режим консолидации, так как позитив в них в основном отыгран, предупреждает эксперт "Фридом Финанс".

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