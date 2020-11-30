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30 ноября 2020 года 15:01
Стоит сохранять фокус на среднесрочных выпусках корпоративных бондов с рейтингами B+/BB- - BCS GM
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) рекомендуют сохранять фокус на среднесрочных выпусках корпоративных бондов с рейтингами B+/BB, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что в ближайшие 1-2 недели ОФЗ продолжат торговаться в "боковике"; риски роста доходностей преобладают, поскольку факторов поддержки становится все меньше. На наш взгляд, у корпоративных облигаций с хорошим и предсказуемым кредитным качеством еще остается пространство для сужения премии к кривой ОФЗ. Мы рекомендуем сохранять фокус на среднесрочных выпусках с рейтингами B+/BB-", - отмечает эксперт BCS GM Юрий Голбан. Также эксперт напоминает, что на прошлой неделе ОФЗ находились под давлением, несмотря на рост аппетита к риску на глобальных рынках и укрепление рубля. По итогам недели кривая ОФЗ поднялась примерно 3-5 б.п. "Минфин на прошлой неделе предложил рынку всего один среднесрочный выпуск ОФЗ с постоянным купоном, разместив его в достаточно скромных объемах по сравнению с предыдущими неделями. Министерство продало ОФЗ 26236 с погашением в мае 2028 г. в объеме RUB 17,9 млрд, спрос превысил предложение в 1.31 раза. На первичном рынке наблюдалась высокая активность размещений как в корпоративном сегменте, так и среди субфедеральных облигаций. В корпоративных облигациях по-прежнему преобладали покупатели, доходности ликвидных выпусков снижались в пределах 10-20 б.п.", - отмечает Голбан. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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