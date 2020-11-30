Курс рубля к концу года может остаться в коридоре 76-78руб./$1 - BCS GM

Курс рубля к концу года может остаться в коридоре 76-78руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

По мнению аналитика инвесткомпании Владимира Тихомирова, при оптимистичном сценарии (стабилизация эпидемиологической обстановки, одобрение новых стимулов и сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней) курс российской валюты имеет шансы укрепиться до конца года. Однако базовым эксперт считает сценарий, при котором существенные позитивные сдвиги на рынках, скорее всего, произойдут не ранее 2021 г. В этом случае курс рубля на конец года может остаться вблизи текущих уровней в коридоре 76-78руб./$1, прогнозирует эксперт.

"Вслед за снижением индекса доллара до 2-летних минимумов на прошедшей неделе рост к американской валюте показал и рубль, - напоминает Тихомиров. - Однако рост курса оказался довольно скромным, особенно в сравнении с ростом цен на нефть. Так, начав неделю на уровнях около 76 руб./$1, к середине недели рубль к доллару США вырос всего на 50 копеек, или на 0,7%; за тот же период цена Brent поднялась на 6,5%, с $46/барр. до $49/барр."

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