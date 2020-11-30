Для продолжения ралли одних новостей по вакцине недостаточно - Райффайзенбанк

Для продолжения ралли одних новостей по вакцине недостаточно, отмечается в аналитическом материале Райффайзенбанка.

"Настроения на финансовых рынках по-прежнему определяются главным образом недавними новостями о высокой степени готовности эффективных вакцин против COVID-19 к допуску для массового пользования (с начала этого месяца индекс S&P вырос более чем на 10%). Без этих новостей, по нашему мнению, произошла бы заметная коррекция из-за не реализовавшихся ожиданий по новому пакету стимулов в США (ярче всего отреагировало золото, обесценение составило почти 6%, также коррекция прошла и в других квази-защитных активах)", - пишут эксперты банка.

Доступность эффективной вакцины к массовому использованию на горизонте 1-2М означает снятие ограничений и быстрое восстановление экономики (прежде всего, США и ЕС), что формирует значительный потенциал для роста рынка акций, полагают аналитики банка. Устранение текущей премии за макроэкономический риск означает сужение спреда между E/P (по S&P 500 в среднем 4%) к доходности 10-летних UST до среднего уровня 2019 г., что теоретически означало бы рост индекса акций на 50-100%. При текущем огромном уровне долга как частного, так и государственного (фискальные и монетарные стимулы в этом году способствовали ускорению его роста) повышение ключевой долларовой ставки является почти невозможным (без жестких негативных последствий для экономики).

Однако предположение о широкой доступности вакцины, по мнению экспертов Райффайзенбанка, имеет невысокую вероятность для реализации: до массового вакцинирования может пройти еще не один месяц, в течение которых текущая пандемия будет наносить урон экономикам. Например, опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда США, на взгляд аналитиков, свидетельствуют о его слабом состоянии, далеком от нормы: за неделю число новых заявок на пособия по безработице составили 778 тыс., против + 100-200 тыс. в период до пандемии), при этом на огромные фискальные стимулы (при текущей политической расстановке сил в США) рассчитывать не стоит (а без них монетарные будут не столь эффективны).

"Однако вакцинная эйфория постепенно сходит на нет (одних новостей для продолжения роста акций уже на достаточно), - констатируют эксперты банка. - Сегодня цены по широкому классу рисковых активов (акции и сырьевые товары) снижаются, что может быть сигналом к неготовности участников рынка покупать по текущим ценам, когда неопределенность все еще очень высока: 1) до начала действия вакцин ущерб, причиненный экономике вирусом, может оказаться больше ожиданий; 2) срок действия вакцины может оказаться очень коротким (3-4 мес.), в этом случае возвращение к состоянию до пандемии не произойдет в обозримом будущем (пока сам вирус в результате мутаций не перестанет быть опасным). В этой связи недавнее ралли на рынках выглядит избыточной реакцией (хотя в долгосрочной перспективе при наличии вакцины рынок акций, скорее всего, будет демонстрировать лучшую динамику, чем золото)".

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