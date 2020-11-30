Рубль в декабре будет торговаться в диапазоне 73-77 руб./$1 и 87-91руб./EUR1 - Совкомбанк

Тренд на укрепление рубля сохранится в ближайшие месяцы, и в декабре российская валюта будет торговаться в диапазоне 73-77 к доллару и 87-91 к евро с тенденцией к укреплению к концу года, говорится в аналитическом материале Совкомбанка.

"Декабрь с точки зрения сезонности является, скорее, нейтральным для курса рубля, - считает главный аналитик банка Михаил Васильев. - За последние двенадцать лет российская валюта шесть раз укреплялась и шесть раз слабела к доллару. Против рубля в декабре играют крупные выплаты по внешнему долгу, которые повышают спрос на валюту. В пользу рубля выступают обычно хорошие настроения на мировых рынках (Рождественское ралли). Кроме этого, поддерживать рубль будут ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также от сделок с акциями Сбербанка и Аэрофлота".

Очевидно, в этом декабре оптимизм на мировых рынках будет преобладать, что приведет к притоку капитала на развивающиеся рынки, включая российский, полагает эксперт Совкомбанка. Во-первых, трейдеры продолжают отыгрывать ожидания улучшения среднесрочных перспектив мировой экономики благодаря появлению эффективных вакцин от COVID-19. Рынки закладываются на то, что к середине 2021 года большая часть населения в развитых странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков.

Во-вторых, поддержку финансовым активам оказывает приток свежей ликвидности от ведущих Центробанков - благодаря скупке облигаций балансы ФРС и ЕЦБ обновляют исторические рекорды. При этом трейдеры ожидают, что американский и европейский Центробанки нарастят объем выкупа активов в декабре.

В-третьих, после фактического признания Д.Трампом поражения на выборах в США с рынка ушла премия за политическую неопределенность. Рынки позитивно отреагировали на новость о начале передачи власти администрации Дж.Байдена. Кроме этого, инвесторы приветствовали информацию о вероятном назначении на пост министра финансов США бывшую главу ФРС Дж.Йеллен. Рынки рассчитывают на усиление координации политики между Минфином и ФРС, что, по мнению Васильева, повышает вероятность скорого принятия нового пакета мер налогово-бюджетной поддержки экономики.

"Также в пользу рубля выступает улучшение ситуации на нефтяном рынке. Цены на нефть Brent приближаются к $50 за баррель на ожиданиях восстановления глобального спроса на топливо после вакцинации. Сглаживать колебания нефтяных цен позволяют грамотные действия стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией. Провалы спроса на нефть из-за карантинных ограничений сглаживаются управлением ожиданиями в отношении сделки ОПЕК+ по сокращению предложения. На предстоящей полугодовой встрече ОПЕК и ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря нефтяной альянс может отложить на несколько месяцев запланированное на 1 января повышение нефтедобычи на 1,9 млн б/с, что поддержит котировки", - отмечает аналитик банка.

Сдерживать укрепление рубля, по мнению Васильева, будет вторая волна коронавируса в мире. Пик заражений в США, Европе и России ожидается в ноябре-декабре. Для помощи системе здравоохранения власти стран частично закрыли экономику, что негативно сказывается на спросе на нефть, газ и другие товары российского экспорта. В то же время ряд европейских стран в декабре уже, вероятно, начнет ослаблять ограничительные меры.

Что касается санкционных рисков, то аналитик банка ожидает, что ближайшие месяцы будут относительно спокойными. Инаугурация Дж.Байдена состоится 20 января. В первые месяцы новая администрация США будет занята внутренней повесткой и преодолением негативных последствий коронакризиса. В базовом сценарии эксперт не ожидает введения жестких санкций в отношении России (запрет на рублевый госдолг, ограничения на торговлю нефтью или долларовые операции банков). Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод Северный поток 2.

Аналитик Совкомбанка в первом квартале 2021 года ожидает укрепления курса рубля до 70-74 к доллару и 85-88 к евро благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ожидаемой массовой вакцинации от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.

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