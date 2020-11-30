Размещение бондов АФК "Система" состоится, скорее всего, по нижней границе заявленных ориентиров - Уралсиб

Размещение бондов АФК "Система" состоится, скорее всего, по нижней границе заявленных ориентиров или незначительно ниже, говорится в комментарии "Уралсиба".

АФК "Система" (ВВ/-/ВВ-) в понедельник проведет букбилдинг по двум новым выпускам рублевых облигаций серий 001Р-16 и 001Р-17, отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Константин Белов. Срок обращения в обоих случаях составит 10 лет, но по первому выпуску предусмотрена оферта через 2,25 года, а по второму - через 4,5 года. Объем размещения составит 5 млрд руб. для 001Р-16 и 10 млрд руб. для 001Р-17.

Для первой из этих серий ориентир ставки купона равен 6,15-6,30% годовых, чему соответствует доходность к погашению в размере 6,29-6,45% годовых. Для серии 001Р-17 ориентир ставки купона составляет 6,75-6,90% годовых, что означает доходность к погашению на уровне 6,86-7,02% годовых.

"Учитывая, что последние размещенные выпуски эмитента сейчас торгуются с премией к кривой ОФЗ около 175 б.п., мы ожидаем размещения по нижней границе ориентиров или незначительно ниже. По обоим выпускам книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 по московскому времени, начало торгов на бирже запланировано на 7 декабря", - указывают Лебедева и Белов.

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