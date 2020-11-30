Падение волатильности рынка акций США укрепляет надежды на ралли - ITI Capital

Падение волатильности рынка акций США, обусловленное оптимизмом по поводу разработки вакцин и восстановления экономики, укрепляет надежды на ралли, говорится в комментарии ITI Capital.

"Волатильность рынка акций США падает до уровня, предшествующего февралю текущего года, что укрепляет надежды на ралли, из-за которого основные индексы обновили рекорды на этой неделе. Снижение индикатора обусловлено оптимизмом по поводу разработки вакцин от COVID-19 и восстановления экономики", - пишут аналитики.

Также эксперты отмечают, что падение волатильности указывает на продолжающуюся ротацию на рынке акций, которая началась месяц назад. Инвесторы переходят в недооцененные акции и в меньшей степени в IT-бумаги, спрос на которые обусловлен более высокой волатильностью.

Индекс VIX опустился ниже 20 п., тогда как во время высокого спроса на IT-акции в третьем квартале текущего года показатель в среднем составлял 30 п. и выше, указывают в ITI Capital.

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