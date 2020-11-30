Главные события недели - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что Сбербанк в понедельник проведет "День инвестора" и представит новую стратегию, в пятницу в США будет опубликован ежемесячный отчёт по рынку труда, а Moody's пересмотрит кредитный рейтинг России.

30 ноября:

- Саммит ОПЕК;

- Индексы PMI в Китае;

- Сбербанк проведёт "День инвестора", представит новую стратегию и дивидендную политику, "РусГидро" и "Татнефть" опубликуют результаты за 3К20 по МСФО.

1 декабря:

- Саммит ОПЕК+;

- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина в Сенате США;

- ОЭСР опубликует экономические прогнозы;

- Окончательные производственные индексы PMI для США, еврозоны, РФ и других крупных стран;

- Данные по безработице в Германии и инфляции в еврозоне за ноябрь;

- "День инвестора" "Норникеля", финансовая отчетность "Аэрофлота" за 3К20 по МСФО.

2 декабря:

- Отчёт по рынку труда в США от ADP;

- Статистика по безработице в еврозоне за ноябрь;

- Индексы инфляции в Турции за ноябрь.

3 декабря:

- Окончательные индексы PMI для сферы услуг для США, еврозоне, РФ и других крупных стран;

- Выступление министра экономического развития РФ Максима Решетникова на конференции ЕС и РФ по климату;

- "ЛУКОЙЛ" проведет ВОСА, "Татнефть" - телефонную конференцию, посвященную итогам 3К20.

4 декабря:

- Отчёт Министерства труда США по рынку труда в стране за ноябрь;

- Пересмотр суверенных рейтингов России и Турции от Moody's;

- Инфляция в РФ за ноябрь.

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