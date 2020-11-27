"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФСК ЕЭС

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с целевым ориентиром 0,23 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

""ФСК ЕЭС" отчиталась по скорректированной прибыли по МСФО за 9 мес. 2020 года несколько лучше наших ожиданий, - отмечает аналитик "Финама" Наталия Малых. - Очищенная EBITDA составила, по нашим оценкам, порядка 98,1 млрд руб., что сопоставимо с прошлым годом, при прогнозе 96 млрд руб., а скорректированная прибыль 58,5 млрд руб. (-3% г/г) при прогнозе ~57,7 млрд руб.".

Отчетные показатели прибыли за 9М2020 ожидаемо показали снижение: прибыль акционеров сократилась на 17% г/г до 58,5 млрд руб., а EBITDA - на 12% до 98 млрд руб. на фоне сокращения выручки от передачи электроэнергии на 1%, а также опережающего роста операционных расходов (+4,9% г/г).

Капитальные затраты сократились на 15% г/г до 47 млрд руб. В этом году бизнес-план компании предполагает сокращение CAPEX примерно на 22%. Это, по мнению Малых, ослабит давление на денежный поток, позволит снизить чистый долг и поддержать выплату дивидендов. Эксперт сохраняет прогноз символического повышения дивиденда за этот год до 0,0185 руб., что сейчас предполагает доходность порядка 9%.

"Отчет не меняет нашего взгляда на инвестиционный кейс "ФСК ЕЭС". Результаты мы считаем вполне достойными с учетом тех нетривиальных обстоятельств, с которыми столкнулись эмитенты в этом году. Акции FEES воспринимаем как дивидендный кейс, и с учетом нетребовательной оценки по мультипликаторам сохраняем рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 0,23 руб. Ключевым риском для годового прогноза по прибыли по МСФО видим отражение обесценений по основным средствам из-за экономического кризиса", - заключает аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.