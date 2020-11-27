ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Alaska Air Group не дороже $48 с целью $61

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Alaska Air Group не дороже $48 с целью $61 и стоп-лоссом $48 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.

По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:

- Появление эффективных вакцин улучшает перспективы восстановления мобильности населения и пассажирских авиаперевозок;

- Наиболее привлекательные мультипликаторы среди авиакомпаний США, дисконт около 18% по EV/EBITDA;

- Низкий леверидж обеспечивает компании более высокую финансовую гибкость;

- Молодой самолётный парк (8 лет) обеспечивает топливную эффективность и более низкие расходы на обслуживание.

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