Акции AbbVie - привлекательная ставка на рост дивидендов - Sberbank CIB

AbbVie - одна из наиболее привлекательных компаний с точки зрения повышения дивидендов, считают аналитики Sberbank CIB.

Как говорится в комментарии инвестбанка, после выделения из состава Abbott Laboratories в 2013 году компания непрерывно повышала выплаты акционерам, и в настоящее время годовая дивидендная доходность составляет 5,1%.

Также эксперты отмечают, что ключевым продуктом компании является Humira - наиболее известный препарат для лечения ревматоидного артрита. Несмотря на то что срок действия патента на этот препарат истек в 2018 году, продажи Humira в Европе, где появились биоаналоги этого препарата, продолжают расти. Патент в США действует до конца 2022 года.

AbbVie в мае закрыла сделку по приобретению производителя ботокса Allergan, в результате чего появился мировой лидер по выпуску биофармацевтических препаратов с присутствием в 175 странах мира и годовой выручкой порядка $45-50 млрд, указывают в Sberbank CIB. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, отмечают, что, с финансовой точки зрения, сделка значительно улучшит показатели рентабельности и прибыли на акцию AbbVie, а также существенно увеличит её денежный поток и обеспечит ей ряд налоговых преимуществ.

Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость AbbVie составляет 8,5 тыс. руб. за акцию (по курсу 25 ноября), что предполагает потенциал роста на 8% в ближайшие 12 месяцев.

AbbVie - международная биофармацевтическая компания, выпускающая препараты в области иммунологии, для лечения хронических заболеваний почек, гепатита С, онкологии, неврологии и сохранения женского здоровья.

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