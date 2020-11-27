Акции АЛРОСА обладают потенциалом роста к годовым максимумам - "Велес Капитал"

Акции "АЛРОСА" обладают потенциалом роста в ближайшие дни в район годовых максимумов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в район годового пика 92,64 руб., где расположено важное среднесрочное сопротивление, - отмечает эксперт инвесткомпании. - До преодоления поддержек 86,50 руб. и 82 руб. имеет смысл сохранять "длинные" позиции по бумагам, учитывая возможный коррекционный отскок вниз от важного сопротивления. При закреплении выше 92,64 руб. акции будут стремиться к 96,50 руб., а далее - к 100 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.