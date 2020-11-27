Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов- "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал роста присутствует, так как состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается. Для уверенного восходящего движения индексу широкого рынка необходимо преодолеть сопротивление в виде долгосрочной трендовой линии, пролегающей в области 3650-3655 пунктов", - указывает младший аналитик Михаил Денисламов.

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