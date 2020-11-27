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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс S&P500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации - "Фридом Финанс"
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27 ноября 2020 года 15:01

Индекс S&P500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации - "Фридом Финанс"

Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал роста присутствует, так как состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается. Для уверенного восходящего движения индексу широкого рынка необходимо преодолеть сопротивление в виде долгосрочной трендовой линии, пролегающей в области 3650-3655 пунктов", - отмечает Денисламов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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