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27 ноября 2020 года 14:33
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро" - Райффайзенбанк
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го эшелона. Рублевые евробонды HYDRRM 22 (8,975%) и HYDRRM 24 (6,8%) имеют спред к ОФЗ более 75-95 б.п. и поэтому выглядят более интересными, чем локальные выпуски", - отмечают аналитики банка Денис Порывай и Сергей Гарамита. Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе (на горизонте 3М) рубль не имеет заметного потенциала для ослабления (благодаря росту цен на нефть из-за ожиданий скорого появления вакцин от COVID-19 для массового пользования), что делает интересным инвестирование в среднесрочные рублевые облигации высокого кредитного качества (одними из таких являются рублевые евробонды "РусГидро"). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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