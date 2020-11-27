Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро" - Райффайзенбанк

Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го эшелона. Рублевые евробонды HYDRRM 22 (8,975%) и HYDRRM 24 (6,8%) имеют спред к ОФЗ более 75-95 б.п. и поэтому выглядят более интересными, чем локальные выпуски", - отмечают аналитики банка Денис Порывай и Сергей Гарамита.

Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе (на горизонте 3М) рубль не имеет заметного потенциала для ослабления (благодаря росту цен на нефть из-за ожиданий скорого появления вакцин от COVID-19 для массового пользования), что делает интересным инвестирование в среднесрочные рублевые облигации высокого кредитного качества (одними из таких являются рублевые евробонды "РусГидро").

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