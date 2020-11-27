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27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций РусГидро может превысить 9% в 2021-2022гг - Sberbank CIB
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. "РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного эффекта от переоценки форвардных контрактов, указывают аналитики банка Федор Корначев и Ильяс Ержанов. "Руководство компании дало понять, что объем неденежного обесценения по итогам 2020 года может составить около 20 млрд руб. Учитывая то, что чистая прибыль за 9М20 достигла 60 млрд руб., а уровни водности остаются довольно высокими, мы полагаем, что наш текущий прогноз, который предполагает, что в 2020 году чистая прибыль будет на уровне 34,4 млрд руб., слишком консервативен, поскольку в него заложено более существенное обесценение и менее значительный позитивный эффект от переоценки форвардных контрактов. Наши примерные расчеты показывают, что если скорректированная чистая прибыль в 4К20 будет примерно такой же, как в 4К19, то чистая прибыль "РусГидро" по итогам года может превысить 50 млрд руб.", - отмечают Корначев и Ержанов. Поскольку коэффициент дивидендных выплат составляет 50% чистой прибыли, аналитики Sberbank CIB ожидают, что за год компания выплатит дивиденды в размере примерно 0,06-0,065 руб. на акцию, что обеспечит дивидендную доходность на уровне 7,7-8,4%. Это значительно больше, чем "РусГидро" выплатила по результатам за 2019 год (0,037 руб. на акцию), и выше гарантированного уровня дивидендов на 2020 год (0,0357 руб. на акцию), рассчитанного как среднее за три года. Менеджмент компании по-прежнему не прогнозирует значительных обесценений в 2021-2022 годах, и дивидендная доходность в этот период, по нашим оценкам, должна превысить 9%. Других значимых заявлений компания не делала, дав понять, что пока нет официального решения о переходе к расчету дивидендов госкомпаний исходя из их скорректированной чистой прибыли. Окончательные решения по тарифам для Дальнего Востока, как и параметры проектов модернизации, для этого региона еще не приняты. Проекты модернизации могут быть отложены на некоторое время, компания еще не приступила к полномасштабным строительным работам из-за отсутствия утвержденных регулятором параметров и все еще не завершенных проектных работ (например, по переводу части проектов с угля на газ). Ожидается, что капвложения в 2020 году будут примерно на 20-25% ниже исходного плана, т. е. чуть более 70 млрд руб. за вычетом НДС, что ниже нашего текущего прогноза (90 млрд руб.). Соответственно, денежные потоки "РусГидро" в 2020 году должны улучшиться, считают эксперты Sberbank CIB. "Мы считаем результаты "РусГидро" в целом позитивными и ожидаем, что поддержку акциям окажут комментарии менеджмента о повышении дивидендов и о том, что в 2021-2022 годах не ожидается убытков от обесценения основных средств", - заключают Корначев и Ержанов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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