Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Рубль на этой неделе укрепился до уровня 75,4 руб./долл., - отмечает Зотов. - Отечественную валюту поддержал начавшийся в России налоговый период. Также рублю была оказана хорошая поддержка со стороны подорожавшей нефти. Цены на "черное золото" превысили отметку 48 долларов за баррель, что является рекордом последних 9 месяцев. Позитивным поводом для роста стали новости о снижении запасов нефти в соединенных штатах Америки. Минэнерго США опубликовало цифры, согласно которым запасы нефти уменьшились на 754 тыс. баррелей".

Однако уже в пятницу ценник на нефть марки Brent снизился и сейчас держится у отметки в 47,5 долл./барр. Такая волатильность, по мнению эксперта, может быть связана с приближающимся заседанием министров стран ОПЕК+, которая должна состояться уже на следующей неделе, 1 декабря. Рчь будет идти о пересмотре условий по добыче. На взгляд Зотова, масла в огонь добавляет и крупнейший экспортер - Объединенные Арабские Эмираты, которые на прошлой неделе рассматривали возможность выхода из альянса.

"Решение, которое будет принято на заседании ОПЕК+, отразится на курсе рубля. Если ограничения на добычу продлят, это будет позитивным знаком для российской валюты. Ожидаемый прогноз на следующую неделю: 75,5 - 76,5 руб./долл., 90,5 - 91,5 руб./евро", - прогнозирует аналитик УБРиР.