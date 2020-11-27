.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 ноября 2020 года 12:40
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита"
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций сети "Магнит" с целевым ориентиром 5 848 руб. за штуку на ближайшие 12 мес., что соответствует 18,3%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней без учета дивидендных платежей, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению экспертов "Финама", успех компании приносит регулярное усовершенствование бизнес-процессов для создания иного восприятия "Магнита" как магазина с лучшим соотношением цены и качества. Как отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых, "Магнит" обладает множеством ключевых преимуществ, включая самый широкий географический охват и разветвленную логистическую сеть в стране. Так, сеть "Магнит" включает в себя более 21 тыс. магазинов в 3 800 населенных пунктах, 38 распределительных центров, около 4 800 грузовиков, уникальную систему прямого импорта и собственное производство. Сегодня компания владеет 11 пищевыми и четырьмя агропромышленными производствами, которые поставляют на полки сети порядка 2000 наименований товаров. По заявлениям самой компании, финансовая позиция на сегодняшний день находится на уровне, который позволяет смотреть с совершенно другим градусом уверенности на ближайшие периоды, при этом уровень стоимости долга находится на исторически минимальном значении. Чистые финансовые расходы в третьем квартале 2020 года сократились на 11,4% год к году (или 23 б. п. как процент от продаж), до 3,4 млрд руб., благодаря снижению стоимости долга. В то же время стоимость долга сократилась до 6,17% (156 б. п. год к году, или 13 б. п. квартал к кварталу), что также привело к дальнейшему улучшению структуры долга: доля долгосрочных заимствований выросла до 98%, а срок погашения увеличился с 21 до 23 мес. Соотношение "Чистый долг / EBITDA" на конец третьего квартала составило, по заявлениям компании, 1,8, ожидается его дальнейшее снижение к концу года. По нашим оценкам, данный показатель на конец 2020 г. может составить порядка 1,47. Малых также отмечает, что в условиях коронакризиса у сети "Магнит" появилась дополнительная возможность увеличить свою рыночную долю за счет ухода с рынка мелких неконкурентоспособных компаний. В октябре, и в ноябре рыночная доля "Магнита" продолжает расти, улучшаются показатели по совокупным продажам, по продажам на квадратный метр (плотность продаж) и по сопоставимым продажам. При этом в компании отмечают, что основной целью в настоящее время является не расширение торговых площадей, а увеличение доли на рынке за счет увеличения плотности продаж. ""Магнит" в ближайшие годы намерен и далее стремиться к увеличению плотности продаж в магазинах всех форматов, расширять программу реновации существующих магазинов, что позволяет привлечь большее количество клиентов, а также проводить неорганическое развитие путем приобретения площадей мелких и средних сетевых ретейлеров, которые покидают рынок", - пишет аналитик "Финама". Об успешной деятельности компании, по мнению Малых, свидетельствует и ее дивидендная политика. В 2017 г. размер совокупных дивидендов составил 251,01 руб. на обыкновенную акцию, в 2018 г. - 304,16 руб. на бумагу, а в 2019 г. - 304,19 руб. на акцию (что соответствует 8,9% дивидендной доходности). Обычно дивиденды выплачиваются двумя порциями: в январе, по итогам 9 мес., и в июне, итоговые. Такую практику компания планирует применять и далее. "Заметим, что на днях совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2020 г. в размере 245,31 руб. на акцию (или же почти 25 млрд руб.). Совокупный дивиденд за 2020 г., по нашим оценкам, составит 395 руб. на бумагу, что на 30% выше, чем в 2019 г., и предлагает инвесторам доходность в размере 8% к текущим котировкам", - указывает Малых. Как отмечает эксперт, с с начала августа бумаги компании подорожали на 7,8%, а за последние полгода принесли инвесторам доходность в размере 35,7%, и аналитики "Финама" считают, что на этом потенциал роста акций сети "Магнит" не исчерпан. Об этом свидетельствует и успешное развитие бизнеса, и сильные финансовые результаты, о которых поговорим далее, и недооцененность компании по отношению к сектору в целом. "Несмотря на нестабильность макроэкономической ситуации, "Магниту" в 3 квартале удалось зафиксировать финансовые результаты, превзошедшие ожидания самой компании, - подчеркивает Малых. - По заявлениям генерального директора компании, значительные темпы роста сопоставимых продаж наблюдаются и в октябре, что будет способствовать хорошим результатам в четвертом квартале. Высоких темпов роста сопоставимых продаж удалось достичь благодаря постоянным качественным улучшениям в магазинах, при этом, невзирая на снижение прямого положительного влияния пандемии на выручку при сохранении расходов, связанных с COVID, продажи компании растут, а рентабельность продолжает набирать обороты, демонстрируя наибольший рост год к году за три квартала текущего года". Что касается прогнозов компании, то она ожидает более быстрых темпов открытия и обновления магазинов в следующих отчетных периодах. При этом прогнозы по объему капитальных затрат на текущий год пересмотрены с 45-50 млрд руб. до 35-40 млрд руб. на фоне снижения инвестиций в развитие и редизайн, а также экономической выгоды от более эффективной реализации проектов и переноса сроков на 2021 г. "Магнит" является одним из крупнейших продуктовых ретейлеров в России, компания осуществляет свою деятельность более чем в 3 800 населенных пунктах, а ее магазины ежедневно посещают почти 12 млн человек, при этом "Магнит" осуществляет и собственное производство продуктов. Компания работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины "у дома", супермаркеты, аптеки и магазины формата дрогери. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
27 ноября 2020 года 18:52
Цены на золото способны удержаться выше уровня важной поддержки, вблизи 1800 долл./унц., но для возвращения к 1900 долл./унц. и выше необходимы новые информационные поводы, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на золото продолжают снижение, откатившись к уровням середины июля - в район... читать дальше
.27 ноября 2020 года 18:25
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с целевым ориентиром 0,23 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. ""ФСК ЕЭС" отчиталась по скорректированной прибыли по МСФО за 9 мес. 2020 года несколько лучше наших ожиданий, - отмечает аналитик "Финама"... читать дальше
.27 ноября 2020 года 17:57
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Alaska Air Group не дороже $48 с целью $61 и стоп-лоссом $48 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Появление эффективных вакцин... читать дальше
.27 ноября 2020 года 17:08
AbbVie - одна из наиболее привлекательных компаний с точки зрения повышения дивидендов, считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в комментарии инвестбанка, после выделения из состава Abbott Laboratories в 2013 году компания непрерывно повышала выплаты акционерам, и в настоящее время годовая... читать дальше
.27 ноября 2020 года 16:35
Аналитики BCS Express провели сравнение динамики и перспектив российских агрохолдингов Ros Agro и ПАО "Группа Черкизово". Как говорится в аналитическом материале, GDR Ros Agro в настоящее время более перспективны для добавления в инвестиционный портфель. У компании есть потенциал для роста... читать дальше
.27 ноября 2020 года 16:02
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии в пятницу демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням закрытия, четверга, констатирует старший риск-менеджер... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:33
Акции "АЛРОСА" обладают потенциалом роста в ближайшие дни в район годовых максимумов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:07
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:01
Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. "РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.