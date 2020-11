Fitch подтвердило рейтинг казахстанского АТФ-банка на уровне "B-", прогноз - "стабильный"

Алма-Ата. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) казахстанского АТФ-банка на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.

Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне "ссс".

"РДЭ и уровень поддержки долгосрочного РДЭ АТФ-банка отражают мнение Fitch о возможности получения банком господдержки от Казахстана ("BBB"/прогноз "стабильный") с учетом умеренной системной значимости банка (доля в активах сектора 5% на конец III квартала 2020 года). Принятие убытков (bail-in) держателями существенного субординированного долга банка, относящегося к капиталу 2 уровня, (9% от регулятивных взвешенных по риску активов на конец III квартала) возможно в сочетании с мерами господдержки, если потребуется, для защиты старших кредиторов", - говорится в пресс-релизе.

Существенная разница между суверенным рейтингом и уровнем поддержки долгосрочного РДЭ банка обусловлена неоднородной историей господдержки для казахстанских частных банков.

Национальный долгосрочный рейтинг "ВВ-(kaz)" отражает кредитоспособность АТФ-банка относительно других эмитентов в Казахстане.

Рейтинг устойчивости АТФ-банка "ccc" отражает высокий объем унаследованных с предыдущих периодов чистых проблемных активов относительно основного капитала по методологии Fitch, что аналитики агентства рассматривают как неблагоприятный фактор для качества активов и капитализации банка. По мнению Fitch, по этим чистым проблемным активам может потребоваться дорезервирование. "Мы видим реальную возможность того, что урегулирование этих рисков может потребовать внешней поддержки капиталом и/или вовлечения (bail-in) младших кредиторов, поскольку прибыльности до отчислений в резервы и запаса основного капитала было бы недостаточно для покрытия убытков от обесценения. Профиль фондирования/ликвидности банка приемлемый и по-прежнему является благоприятным рейтинговым фактором", - говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года было объявлено о том, что АТФ-банк может быть продан First Heartland Jysan Bank (Jysan, прежде - Цеснабанк), седьмому по размеру банку в Казахстане с долей в активах сектора примерно в 5%. Согласно официальным заявлениям, сделка может быть заключена к концу ноября. По нашему мнению, потенциальное приобретение не окажет непосредственного влияния на рейтинг устойчивости АТФ-банка, если только это приобретение не будет сопровождаться передачей существенного объема чистых проблемных активов от АТФ-банка или прямой поддержкой капиталом.

Негативное влияние пандемии коронавируса и связанного с этим снижения экономической активности в Казахстане на финансовый профиль банка по настоящее время является управляемым. Fitch полагает, что рейтинг устойчивости АТФ-банка, вероятно, останется в пределах ориентиров для рейтинга "ссс", несмотря на давление, обусловленное операционной средой.

Основным источником финансирования для АТФ-банка являются достаточно концентрированные клиентские счета (73% от суммарных обязательств на конец II квартала 2020 г.).

Рейтинги приоритетного необеспеченного долга находятся на одном уровне с долгосрочными РДЭ "B-" и национальным долгосрочным рейтингом "BB-(kaz)", что отражает мнение агентства о средних перспективах возвратности средств в случае дефолта.

"Обусловленные поддержкой РДЭ АТФ-банка являются чувствительными к изменению нашей оценки готовности властей оказывать поддержку частным банкам в Казахстане. Продолжительная история своевременной и достаточной поддержки капиталом для банков в частной собственности может обусловить умеренный потенциал для повышения уровня поддержки долгосрочного РДЭ и, как следствие, РДЭ АТФ-банка", - говорится в пресс-релизе.

Fitch не ожидает, что уровень поддержки долгосрочного РДЭ и РДЭ АТФ-банка будут повышены, если он будет приобретен Jysan. Jysan и АТФ-банк вместе станут второй/третьей крупнейшей банковской группой в Казахстане с долей активов банковской системы в 10%. В то же время, это по-прежнему будет существенно меньше, чем у крупнейшего банка Казахстана - "Народного банка" ("Халык Банк", доля рынка в 32% на конец III квартала 2020 г.), который имеет уровень поддержки долгосрочного РДЭ "B".

"Хотя мы рассматриваем кредитный профиль Jysan как более сильный, чем у АТФ-банка, потенциальная или фактическая поддержка капиталом только от Jysan вряд ли будет достаточной, чтобы привести к повышению РДЭ АТФ-банка до "B". В то же время более полное разрешение ситуации с проблемными кредитами, унаследованными с предыдущих периодов, потенциально также с предоставлением поддержки от властей Казахстана, может обусловить повышение РДЭ банка", - говорится в сообщении.

РДЭ могут быть понижены, если агентство посчитает, что готовность властей предоставлять поддержку частным банкам в Казахстане ослабла (и рейтинг устойчивости банка не укрепится после планируемого приобретения со стороны Jysan). Об ослаблении готовности предоставлять поддержку могут свидетельствовать существенные задержки с разрешением проблем с качеством активов и капиталом в секторе, что привело бы к потере финансовой устойчивости или финансовым трудностям у частных банков среднего размера.

Как сообщалось, в начале ноября стало известно, что казахстанский First Heartland Jysan Bank (бренд Jysan Bank) купит 99,76% акций АТФ-банка у Галимжана Есенова, владельца холдинга KNG Finance, объединяющего АТФ-банк и страховую компанию "Альянс Полис". В свою очередь действующий акционер АТФ-банка приобретет акции дополнительной эмиссии First Heartland Jysan Bank. Сделка получила одобрение антимонопольного регулятора.

Ожидается, что оба банка будут работать в объединенном формате в рамках единой стратегии.

First Heartland Jysan Bank образован в июне 2019 года в результате объединения First Heartland Bank и Jysan Bank (бывший Цеснабанк). Банк является дочерней организацией инвестиционной компании First Heartland Securities.

First Heartland Jysan Bank по размеру активов занимает 7-е место среди 26 казахстанских банков, АТФ-банк - 8-е место.

