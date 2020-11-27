"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусАла"

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", повысив целевой ориентир до 43,5 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Котировки "РусАла" существенно обогнали российский рынок, однако отстали от других майнинговых компаний, - отмечает аналитик Василий Сучков. - Мы выделяем два драйвера дальнейшей переоценки акций: более высокие цены реализации и рекордное поступление дивидендов "Норильского никеля" в 2021 г. Увеличение спроса на фоне восстановления мировой промышленности способно вызвать рост цен на алюминий выше 2 000 долл. за тонну, а приток дивидендов позволит компании значительно сократить долговую нагрузку".

Также Сучков указывает, что для оценки справедливой стоимости акций "РусАла" была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 5,6%. "Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" и повышаем целевую цену до 43,5 руб. за штуку", - пишет эксперт "Велес Капитала"