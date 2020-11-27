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27 ноября 2020 года 11:17
Рубль может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на следующей неделе - Росбанк
Рубль на следующей неделе может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на фоне вероятной технической коррекции нефтяных котировок, сообщается в комментарии Росбанка. События следующей недели, по мнению аналитиков банка, могут увеличить волатильность котировок нефти и усилить эффект на рубль (с оговоркой на действующее бюджетное правило), так как на 1 декабря запланирована встреча ОПЕК+ и анонс планов на 2021 год. "То ралли, которое мы наблюдали последние две недели было подпитано консенсусом переноса очередного этапа восстановления добычи минимум на 3 месяца (то есть не с января, а с апреля 2021 года), что в той или ной форме подкреплялось неформальными сигналами от ОПЕК+. Альтернативные сценарии - отказ от отсрочки и отсрочка на 6 месяцев - также обсуждались, однако пока не получили явной поддержки, - пишут эксперты Росбанка. - Иными словами, есть все поводы полагать, что базовый сценарий с 3-х месячной отсрочкой уже заложен в цены, и его принятие может усилить поводы для технической коррекции сырьевых котировок, придавая стимулы для возврата пар USD/RUB и EUR/RUB к отметкам 76,5 и 91,5 соответственно". Также аналитики напоминают, что предстоит выплата налога на прибыль (понедельник, 30 ноября). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-АНАЛИТИКА
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