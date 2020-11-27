.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятная коррекция цен на нефть представит возможность увеличить позиции в акциях нефтяных компаний - ВТБ Мои Инвестиции
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 ноября 2020 года 10:24
Вероятная коррекция цен на нефть представит возможность увеличить позиции в акциях нефтяных компаний - ВТБ Мои Инвестиции
Вероятная коррекция цен на нефть представит инвесторам возможность увеличить позиции в акциях российских нефтяных компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы 26 ноября открыли торговую идею на продажу Brent с целью снижения примерно на 10%. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на Brent в 2021 году ($50/барр.), но видим риски для нефти в ближайшей перспективе. Считаем, что ноябрьское "ралли" произошло слишком быстро и зашло слишком далеко. Для инвесторов вероятная коррекция по нефти представит возможность увеличить позиции в активах, которые выигрывают от роста цен на топливо, таких как российские нефтяные компании", - пишут эксперты инвесткомпании. Если китайские регуляторы предпримут шаги для охлаждения экономики, то многие сырьевые товары скорректируются после периода быстрого роста цен, полагают аналитики. Кроме того, по их мнению, это станет сигналом для возможной фиксации спекулятивной прибыли в акциях развивающихся рынков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
.
27 ноября 2020 года 10:13
Рубль, вероятно, останется около отметки 75,7 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Российская валюта, видимо, удержится около 75,7 руб./$1 в пятницу, но сохраняются краткосрочные риски ее ослабления, считают эксперты Sberbank CIB. Многие готовы покупать... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:56
Отечественный фондовый рынок откроет торговую сессию в пятницу на нейтральной территории, считают аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:53
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 3130-3150 пунктов, перейдя затем к консолидации на смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в рамках диапазона 3130-3150 пунктов. В качестве... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:48
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика: - В еврозоне выйдет индекс экономической уверенности, во Франции - данные по инфляции за ноябрь и уточнённая оценка ВВП за 3К20; - Китай опубликует статистику... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:32
Российский рынок акций начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого снижения, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Как говорится в комментарии компании, внешний фон складывается утром в пятницу слабо негативный: в символическом минусе находятся американские фьючерсы,... читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:21
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.27 ноября 2020 года 09:00
Индекс Мосбиржи на текущем внешнем фоне может начать торговую сессию в пятницу нейтрально, говорится в комментарии BCS Express. "В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225-3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы... читать дальше
.26 ноября 2020 года 18:51
Текущий год выдался тяжелым для российского фондового рынка, так как экономика столкнулась с последствиями коронавируса, которые остаются актуальными до сих пор, говорится в аналитическом материале BCS Express. При этом снижение рынка и влияние COVID-19 не было однородным - часть компаний... читать дальше
.26 ноября 2020 года 18:13
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевым ориентиром 1,09 руб. за штуку на сентябрь 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Отчет "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев отразил высокую динамику операционных и финансовых показателей, - отмечает... читать дальше
.26 ноября 2020 года 16:50
Инвесторам следует быть начеку из-за роста вероятности значительной коррекции на рынках - ВТБ Капитал
Инвесторам следует быть начеку из-за роста вероятности значительной коррекции на рынках, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Когда аппетит к риску, позиционирование инвесторов и рыночные цены движутся в одном направлении, находясь при этом на экстремально высоких или экстремально низких уровнях,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.