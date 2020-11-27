Вероятная коррекция цен на нефть представит возможность увеличить позиции в акциях нефтяных компаний - ВТБ Мои Инвестиции

Вероятная коррекция цен на нефть представит инвесторам возможность увеличить позиции в акциях российских нефтяных компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы 26 ноября открыли торговую идею на продажу Brent с целью снижения примерно на 10%. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на Brent в 2021 году ($50/барр.), но видим риски для нефти в ближайшей перспективе. Считаем, что ноябрьское "ралли" произошло слишком быстро и зашло слишком далеко. Для инвесторов вероятная коррекция по нефти представит возможность увеличить позиции в активах, которые выигрывают от роста цен на топливо, таких как российские нефтяные компании", - пишут эксперты инвесткомпании.

Если китайские регуляторы предпримут шаги для охлаждения экономики, то многие сырьевые товары скорректируются после периода быстрого роста цен, полагают аналитики. Кроме того, по их мнению, это станет сигналом для возможной фиксации спекулятивной прибыли в акциях развивающихся рынков.

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