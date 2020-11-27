Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика:

- В еврозоне выйдет индекс экономической уверенности, во Франции - данные по инфляции за ноябрь и уточнённая оценка ВВП за 3К20;

- Китай опубликует статистику по прибыли промышленных предприятий.

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