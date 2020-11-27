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27 ноября 2020 года 09:42
Вероятна консолидация рубля у отметки 75,7 руб./$1 в начале торгов в пятницу - ПСБ
Вероятна консолидация рубля у отметки 75,7 руб./$1 в начале торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. Основным фактором давления на рубль в пятницу утром выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, отступив в район $47,7 за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст рублю дополнительных ориентиров для направленного движения, отмечает эксперт ПСБ. "Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к боковому движению пары доллар/рубль в районе 75,7 руб./$1. В дальнейшем на некотором росте активности игроков на мировых рынках давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта попытается подняться в район 76 руб./$1", - прогнозирует Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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