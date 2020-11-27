Доходность 10-летних ОФЗ останется пока в диапазоне 5,5-6,0% годовых - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ останется в ближайшее время в диапазоне 5,5-6,0% годовых, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынка Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Котировки ОФЗ медленно сползают вниз на безыдейном рынке, констатирует эксперт - в четверг доходность 10-летних ОФЗ прибавила еще 2 б.п. (5,83% годовых), 5-летних - 1 б.п. (5,20% годовых).

Инфляционное давление нивелирует все ожидания по дальнейшему смягчению монетарной политики (реальная ключевая ставка стала отрицательной впервые с 2015 года на фоне ускорения инфляции до 4,3-4,4% в ноябре).

"Нерезиденты, являясь основной движущей силой для ОФЗ, остаются крайне пассивны - после мартовской распродажи так и не восстановили вложения в госбумаги. При этом в октябре купили ОФЗ на 44 млрд руб. после продажи в сентябре на 48 млрд руб. На 24 ноября, исходя из доли в 22,6%, с начала месяца могли купить бумаг на скромные 2 млрд. руб., - отмечает Грицкевич. - Минфин при этом заявил, что несмотря на выполнение плана, не откажется от аукционов, что продолжит абсорбировать потенциальный спрос на классические ОФЗ".

"При нейтральном диапазоне ключевой ставки 5,0-6,0% по-прежнему считаем справедливым уровень доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,5-6,0% годовых, в котором и продолжат торговаться бумаги в ближайшее время", - пишет Грицкевич.

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