Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи на текущем внешнем фоне может начать торговую сессию в пятницу нейтрально, говорится в комментарии BCS Express.

"В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225-3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы роста в рамках восходящей волны последних недель уже начинают замедляться. При ухудшении внешнего фона допускаем временный откат в область 3040-3090 пунктов", - пишет эксперт Василий Карпунин.

Торги в США в пятницу проводятся, но на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq пройдет ранее закрытие (в 21:00 МСК). Активность может быть пониженной, отмечает аналитик BCS Express.

Российский рынок акций в четверг показал нейтральную динамику, констатирует Карпунин. Индекс Мосбиржи в моменте сумел переписать максимальные значения за десять месяцев, однако устойчивого восходящего движения внутри сессии не наблюдалось.

Среди отдельных наиболее ликвидных фишек отмечалась разнонаправленная динамика. "После опережающего роста последних дней отстающим оказался нефтегазовый сектор. Отраслевой индекс потерял 1,1%. Это движение воспринимается в качестве обыкновенной коррекции на фоне накопленной перекупленности. Поводом послужил локальный откат фьючерсов на нефть", - указывает эксперт.

Повышенный спрос в четверг вернулся в сектор электроэнергетики (+1,4%), который отставал на текущей неделе.

Карпунин отмечает сохранение относительно высоких оборотов на российском рынке в четверг. "В акциях индекса Мосбиржи наторговали на 91 млрд руб., что, пожалуй, является абсолютным рекордом для сессии, в течение которой за океаном биржи не работали. В это же время отмечаем сохранение высокого притока капитала на рынок, что и позволяет нашим индексам в последние недели демонстрировать уверенную растущую динамику", - пишет он.

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