Цена нефти может снизиться до $43-44 даже при продлении ограничений ОПЕК+ - ВТБ Мои Инвестиции

Цена нефти может снизиться от текущих значений до $43-44 за баррель даже при продлении ограничений ОПЕК+, т. к. такое решение не полностью компенсирует эффекты от пандемии и увеличения добычи в Ливии, сообщается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Котировки Brent поднимались до $49/барр. По мнению экспертов инвестбанка, столь сильный рост, вероятно, вызван техническим фактором закрытия коротких позиций при пробое уровня $45 вверх. Вероятно, можно говорить и о чрезмерном оптимизме участников рынка по поводу вакцин и ожидаемого 1 декабря решения ОПЕК+, полагают они.

По сообщениям СМИ, ОПЕК+ намерен продлить действующие ограничения на добычу нефти, несмотря на рост цены. Наиболее вероятный сценарий - продление на 3 месяца, т.е. до марта 2021 г. включительно.

"Рост нефти произошел вопреки наращиванию добычи в Ливии и второй волне пандемии. С точки зрения глобального спроса и предложения причин для оптимизма в краткосрочной перспективе нет. Еженедельные данные Минэнерго США показали, что спрос на бензин в США начал снижаться, а запасы расти. Хотя отчасти это может быть сезонным явлением", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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