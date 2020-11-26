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26 ноября 2020 года 16:50
Инвесторам следует быть начеку из-за роста вероятности значительной коррекции на рынках - ВТБ Капитал
Инвесторам следует быть начеку из-за роста вероятности значительной коррекции на рынках, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Когда аппетит к риску, позиционирование инвесторов и рыночные цены движутся в одном направлении, находясь при этом на экстремально высоких или экстремально низких уровнях, инвесторам всегда следует быть начеку", - пишет экономист Нил Маккиннон. При таком сочетании, указывает он, велика вероятность резкого разворота в настроениях участников рынка и, как следствие, значительной коррекции. Что же касается ставки на рефляцию, то существует целый ряд факторов, способных помешать реализации таких ожиданий, отмечает Маккиннон. Наиболее очевидный из них - отсутствие консенсуса в Конгрессе США, из-за которого утверждение пакета мер фискальной поддержки объемом хотя бы 1,5 трлн долларов, необходимого для обеспечения всего лишь нейтральной фискальной политики, и то выглядит маловероятным. Для индекса MSCI World текущий месяц, судя по всему, станет одним из лучших за всю его историю, предполагает эксперт "ВТБ Капитала". Крупнейшие рынки акций достигли новых максимумов. Американский Dow Jones впервые протестировал отметку в 30000 пунктов и готовится показать лучший месячный результат с 1987 г. Индекс акций MSCI EM также обновил исторический максимум. Данные EPFR свидетельствуют о значительном притоке средств в фонды акций развивающихся рынков. "Индикаторы рыночного оптимизма достигли очень высоких уровней, в позиционировании инвесторов произошел значительный сдвиг в сторону проциклических секторов и активов развивающихся стран, а мультипликаторы американского рынка акций остаются повышенными, - указывает Маккиннон. - На волне рефляционной темы, частью которой является восстановление экономики Китая, заметный рост в последний месяц показали котировки нефти и промышленных металлов. Доходности казначейских облигаций США и гособлигаций других стран (за исключением Китая) не достигли уровней, которые могли бы вызвать беспокойство у инвесторов. Рыночные индикаторы инфляционных ожиданий остаются низкими". Инвесторы на рынке акций уверены, что если надежды на фискальную рефляцию не оправдаются, на помощь рынкам придет Федрезерв. Они полагают, отмечает экономист "ВТБ Капитала", что отсутствие в Конгрессе консенсуса по поводу фискальных мер приведет к расширению программы количественного смягчения, а это, вне всякого сомнения, подтолкнет вверх цены рисковых активов, особенно акций. Однако ценой всего этого, указывает эксперт, является увеличение долговой нагрузки, в частности, на рынке корпоративных облигаций США, а также общий рост спекулятивных инвестиций, продолжающий подпитывать цикл бумов и спадов в США. "Опубликованный протокол последнего заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке дает повод задуматься, считает Маккиннон. - Согласно протоколу, меры стимулирования экономики не будут свернуты в один момент. Однако несколько членов комитета отметили, что ввиду низкого уровня долгосрочных процентных ставок объем дополнительных стимулирующих мер, реализуемых Федрезервом путем покупки активов, может иметь свои пределы. Они также выразили опасения по поводу того, что значительное увеличение объема активов на балансе ФРС может иметь нежелательные последствия". Это важное замечание, по мнению экономиста "ВТБ Капитала", должно предостеречь инвесторов от убежденности в том, что баланс ФРС, который сейчас составляет 7,2 трлн долл., обязательно продолжит расти. В протоколе отмечается, что регулятор мог бы увеличить стимулирующий эффект за счет покупки более длинных UST (например, 30-летних, а не 10-летних) без изменения объемов покупок. Сейчас, в период растущих цен на жилье и рекордно низких ставок по ипотечным кредитам в США, объем ипотечных ценных бумаг на балансе ФРС составляет 2 трлн долл. Кроме того, в протоколе отмечаются существенные риски, связанные с задолженностью домохозяйств и бизнеса, а также указывается на высокий риск резкого снижения цен на активы в случае негативных шоков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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